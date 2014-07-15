港报财经评论：冒险逐利vs防守收息--信报7月15日

冒险逐利vs防守收息/习广思 在欧美宽松政策下，热钱处处流窜，股债炒作不停。美股持续上涨，已经没有多少人相信升势会持续。回看今年美股表现，投资者不难发现板块轮动持续支持美股上升。截至7月11日，标普500指数上升6.45%，跑赢美股三个周期性板块包括能源、资讯科技及材料股；更大幅跑赢防守性板块，包括康健护理和公用股。美股业绩期高峰将至，本周焦点在各大银行股，但市场普遍看淡居多，尤其是上周富国银行业绩没有惊喜，接下来的焦点是科技股及其他周期性公司。公司业绩未出，高盛把标普500今年底目标由1,900点再上调至2,050点，即下半年再上升4.2%。 高盛认为，美股下半年将为联储局未来一年收紧政策作准备，在过去三次紧缩周期中，资讯科技股都可以跑赢，其次是材料股和工业股。周期性股份之所以被看好，一来是估值较低，二来是投资者押注经济复苏在下半年加快，有利这批与经济敏感度高的股份。然而，美股上半年风格转变，高息及公用防守股大幅跑赢大市。John Mauldin老友Gary Shilling上周提出带矛盾的建议，他指出，虽然很多投资者对金融市场提出警告，但投资者依然需要入市追逐风险，开启risk-on模式。 不过，在追逐风险的过程中，他给投资者的十项建议都是保守性资产，包括：（1）美国债；（2）特定收息债券；（3）小型奢侈品；（4）消费品和食品；（5）美元；（6）医疗服务商及建筑商；（7）低市盈率股票；（8）提升生产力服务商；（9）北美能源及再生能源。上述九项建议的特点是收息、低估值、防守股。专家叫人一定要冒险，但市场人士可承受的风险正在下降。

观乎今年美股表现，高息及防守类股份持续跑赢大市。另一方面，“沪港通”开车在即，近期除了有指资金流入香港部署买A股之余，亦有多间大行转軚看好A股作配合。高盛早前发表报告指出，沪港两地股市连轨后，有四大理由看好A股：一是A股有更多新经济公司，更能反映中国经济转型；二是H股集中在金融，A股板块相对分散；三是部分细分行业提供更多稀缺性公司如媒体、旅游及饮品股；四是A股与欧美股相关性低，可视为分散工具。(B02)

加元有力扑向1.100/苏子 从周线图上看，美元兑加元在对上三周成功呈现一组非常明显的早晨之星利好形态，上周的收市价刚好高于50周平均线阻力。踏入本周后，美元兑加元已见继续企稳在此平均线以上，因此，汇价昨晚若能进一步走高并在上月25日的1.0752加元高位阻力以上收市，料本周将有力进一步挑战仍在上升中的200天平均线阻力，若顺利突破收市，后市将有甚高机会正式结束自今年3月20日的1.1278加元高位以来的一浪低于一浪走势，随后将朝着1.100/1.107加元阻力区迈进。 留意上周五美元兑加元在触及1.0624加元低位后，以大阳烛一举回升至10天及20天平均线收市，配合此低位刚好为周线一目均衡图云雾区顶部阻力所在，故倾向相信，美元兑加元有甚高机会已在上周五见了短期重要底部；加上上周结束时已成功形成的早晨之星利好形态来看，故目前若以跌破上周低位作止蚀，采取逢低买入美元兑加元的策略将有甚高赢面。 踏入7月份后，英镑兑美元主要在1.708美元至1.718美元这100点子范围内窄幅上落，基本上全无趋势可言！但由于目前市场情绪仍相信英伦银行将有甚高机会在年底宣布加息，故不少投资者相信，英镑兑美元在结束连日来的窄幅上落闷局后，将有力继续走高。留意本周联储局主席耶伦将在参议院作证，若其证词令市场猜测联储局有机会提前加息，甚至加息的时间将与英伦银行一样的话，相信届时将会使到美元出现追落后的升势，并因此令到英镑兑美元面对较为严峻的抛售压力，出现不升反跌走势。(B08)

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