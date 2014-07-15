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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 09:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受追捧，日股上涨及定盘买需予以支撑

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* 东京定盘需求料略微倾向于买方

* 日经指数再次上扬支撑美元/日圆涨势，日经指数目前升0.9%

* 稍早低见101.53，高点位于101.64--较昨日高点上涨2个跳动点

* 101.85挂有卖单，芝加哥国际货币市场(IMM)商品交易顾问(CTA)/投机客在该点位挂有卖单，日本出口商在102.00上方挂有卖单

* 101.30及向下挂有买单，有传言称在跌向101.00方向有价格维持行动(PKO)的秘密买单。

(完)

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