《汇市简讯》美元/日圆受追捧，日股上涨及定盘买需予以支撑

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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0110GMT
* 东京定盘需求料略微倾向于买方
* 日经指数再次上扬支撑美元/日圆涨势，日经指数目前升0.9%
* 稍早低见101.53，高点位于101.64--较昨日高点上涨2个跳动点
* 101.85挂有卖单，芝加哥国际货币市场(IMM)商品交易顾问(CTA)/投机客在该点位挂有卖单，日本出口商在102.00上方挂有卖单
* 101.30及向下挂有买单，有传言称在跌向101.00方向有价格维持行动(PKO)的秘密买单。
(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。