《汇市简讯》美元/日圆受追捧，日股上涨及定盘买需予以支撑

* 101.85挂有卖单，芝加哥国际货币市场(IMM)商品交易顾问(CTA)/投机客在该点位挂有卖单，日本出口商在102.00上方挂有卖单

* 101.30及向下挂有买单，有传言称在跌向101.00方向有价格维持行动(PKO)的秘密买单。