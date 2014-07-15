背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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路透7月15日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为144亿元人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 *2014.7 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3
Golden Developments Holdings
2014.1 统一中控 10.0 3.60 3
2013.5 东元电机 3.0 3.00 3
2013.5 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.6 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3
5.0 3.85 5
5.0 4.15 7
2014.1 韩国进出口银行 5.0 4.50 10
2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3
2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.6 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.5 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.3 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。