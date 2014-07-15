永安期货：中国期指持仓继续下降，投资者以短线炒作为主

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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以下内容节选自7月15日的《期货日报》：
周一，期指单边走高，收盘上涨1.1%。上周五，股指期货四个合约总持仓量降至17万手以下，周一总持仓量继续减少1187手至167897手。总成交增加4801手至599861手，成交持仓比为3.57，略高于10日平均值3.26。
主力合约IF1407在尾盘大幅减仓，全天总持仓下降11496至82564手。主力合约成交持仓比由上周的最低点3.61上升至6.40。成交持仓比处于高位，说明多空对于反弹仍存在分歧，资金快进快出，投资者以短线炒作为主。本周五IF1407合约面临交割，投资者开始向远月合约移仓，IF1408合约增仓8817手至24840手。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。