版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 09:52 BJT

永安期货：中国期指持仓继续下降，投资者以短线炒作为主

以下内容节选自7月15日的《期货日报》：

周一，期指单边走高，收盘上涨1.1%。上周五，股指期货四个合约总持仓量降至17万手以下，周一总持仓量继续减少1187手至167897手。总成交增加4801手至599861手，成交持仓比为3.57，略高于10日平均值3.26。

主力合约IF1407在尾盘大幅减仓，全天总持仓下降11496至82564手。主力合约成交持仓比由上周的最低点3.61上升至6.40。成交持仓比处于高位，说明多空对于反弹仍存在分歧，资金快进快出，投资者以短线炒作为主。本周五IF1407合约面临交割，投资者开始向远月合约移仓，IF1408合约增仓8817手至24840手。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐