永安期货：中国期指持仓继续下降，投资者以短线炒作为主

主力合约IF1407在尾盘大幅减仓，全天总持仓下降11496至82564手。主力合约成交持仓比由上周的最低点3.61上升至6.40。成交持仓比处于高位，说明多空对于反弹仍存在分歧，资金快进快出，投资者以短线炒作为主。本周五IF1407合约面临交割，投资者开始向远月合约移仓，IF1408合约增仓8817手至24840手。(完)