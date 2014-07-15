更新版 1-中国债市：六个月国库现金定存利率偏低，机构对长期资金需求疲弱

* 六个月现金定存中标利率4.32%

* 机构对长期资金需求疲弱，该期现金定存利率亦偏低

* 存贷比口径调整等导致机构冲存款动力不足

* 现金定存需缴准抬高实际成本亦拖累需求 (新增交易员评论和背景)

路透上海7月15日 - 中国财政部周二上午招标的六个月期国库现金定期存款中标利率4.32%；该期定存虽能跨过年底，但因今年整体货币环境稳中偏松，导致机构对长期资金的需求疲弱，今日现金定存利率延续近期偏低格局。

交易员并指出，监管层此前对存贷比口径进行了适当调整，且今年金融机构本身存贷比并不高，降低了拉存款冲动，而现金定存作为一般存款需要缴纳准备金，综合下来今日六个月期定存的实际成本并不低，亦有拖累机构对其需求。

“感觉这期需求不是很好，现在大家对长期资金需求不多的，你看回购长期的基本没什么成交。”华东一商业银行交易员称。

她指出，从现金定存要缴准考虑，4.32%的中标利率意味着4.9%以上的实际成本，基本和线上拆借价格相当。“现在后市也不是很明确，何必拿这种高成本的长期资金？”

六个月shibor 近期持稳在4.90%附近，而六个月质押式回购加权利率 最新加权利率为4.6819%。

此前一期六个月现金定存是4月15日进行的，利率为5.00%。

华南一商业银行交易员则指出，因监管层对存贷比计算口径有所调整，且多数股份制银行本身存贷比并不高，缺少冲存款的冲动，因此最近几期的现金定存需求均偏淡。

此前财政部公告显示，6月末发行的三个月现金定存，具备投标资格的52家商业银行中，仅27家参与投标，21家银行中标，中标利率3.80%创下逾20个月来新低。

今日进行的国库现金定存发行500亿元，为今年第七期，起息日为7月15日，到期日为2015年1月13日。

包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%

五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%

六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%

七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%

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合计 3,300