背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券(人民币以外的外币计价债券)，令美元债券发行热度增温。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券发行总额为18.55亿美元。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率(%) 年期
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30
(IRR 4.9%)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3
(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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