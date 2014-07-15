国泰君安期货：上海螺纹钢期现货联袂走高行情本周料将延续

以下内容节选自7月15日的《期货日报》：

6月中旬以来，螺纹钢期货已经连续四周收出阳线，振荡反弹趋势基本确立。从盘面来看，主力换月成功，多头力量积蓄。从基本面看，社会库存降低，钢厂联合挺价，加之出口订单保持高位，稳增长预期持续强化，短期钢价向上动力或大于下跌动力。而上周市场已经出现现货走强带动期钢反弹局面，预计期现联袂走高行情本周仍将延续。

随着上海梅雨天气正式结束，下游需求集中释放，采购节奏有所加快。同时，近期华东钢价反弹较为强劲，部分中间需求也尝试入场。但值得注意的是，当前资金面并无明显好转，需求放量或难持续。中钢协数据显示，6月下旬钢协会员粗钢日均产量为177.81万吨，较中旬下降3.2％。6月下旬产量出现意外下滑，与西林、川威、酒钢山西翼城钢铁等钢厂资金断链引发停产风波有关。(完)

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