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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 10:06 BJT

日本股市：受美股带动早盘中触及一周高点，静候日央行政策会议结果

路透东京7月15日 - 日本股市日经指数周二早盘攀升，各类股悉数上涨，受美国股市上扬带动。美股周一受花旗集团强劲业绩和医疗保健企业更多并购交易消息的提振。

市场等待日内稍晚的日本央行政策会议结果。

日央行预计会维持刺激计划以及明年接近2%通胀目标的预期不变，不过有可能会小幅下调经济成长预估。

早盘中，日经指数 上涨0.9%至15,432.65点，此前一度高见7月7日以来高位15,441.54点。

出口商表现强劲。本田汽车 上扬1.9%。Nikon 涨1.2%。Advantest 涨1.5%。

东证股价指数 上升0.9%报1,276.33点，JPX-日经400指数 涨0.9%报11,609.19点。(完)
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