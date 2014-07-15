日本股市：受美股带动早盘中触及一周高点，静候日央行政策会议结果

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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路透东京7月15日 - 日本股市日经指数周二早盘攀升，各类股悉数上涨，受美国股市上扬带动。美股周一受花旗集团强劲业绩和医疗保健企业更多并购交易消息的提振。
市场等待日内稍晚的日本央行政策会议结果。
日央行预计会维持刺激计划以及明年接近2%通胀目标的预期不变，不过有可能会小幅下调经济成长预估。
早盘中，日经指数 上涨0.9%至15,432.65点，此前一度高见7月7日以来高位15,441.54点。
出口商表现强劲。本田汽车 上扬1.9%。Nikon 涨1.2%。Advantest 涨1.5%。
东证股价指数 上升0.9%报1,276.33点，JPX-日经400指数 涨0.9%报11,609.19点。(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。