金鹏期货：中国油脂期货跌势未改，需求依旧低迷而供给持续增加

受美国季度报告和7月月度报告双重利空打击，国内外油脂期货自6月底以来大幅下跌，其中郑州菜油指数刷新近5年来低点，豆油也再次逼近年初低点。在南美大豆丰收后，今年美国大豆再度丰收的概率加大，而国内需求依旧低迷，除非美豆主产区天气出现剧烈变化，否则，油脂跌势短期内不会改变。

随着政府反腐力度加大，集团餐饮消费下降，近两年来，国内油脂市场持续出现需求不旺的状况。而与需求的低迷相比，供给量却持续增加，油脂库存高企。截至上周五，港口进口大豆库存为606万吨，为去年10月底以来最高水平。豆油商业库存为126万吨，为近一年半新高。港口棕榈油库存升至120万吨，为历史同期最高水平。国储菜油库存在500万吨以上，加之今年继续收储，又可能增加166万吨菜油库存，而物美价廉的进口油菜籽源源不断涌入国内，菜油期货自然成为下跌的领跑者。(完)