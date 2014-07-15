国信期货：大连铁矿石期货将延续振荡格局，短期多空因素交织

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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以下内容节选自7月15日的《期货日报》：
7月以来，铁矿石期货陷入700—720元/吨区间振荡。利好因素主要有，市场对下半年经济预期向好、钢铁现货市场好转、铁矿石现货超跌反弹。利空因素主要有，房地产市场表现不佳、铁矿石过剩严重、钢铁市场即将步入需求淡季。短期来看，多空交织，铁矿石期货仍将延续振荡格局。
从期现价差来看，铁矿石期货上市后长期处于期货贴水格局，但从6月下旬开始，逐步转化为期货升水格局，这显示铁矿石期货逐渐筑底成功。综合来看，铁矿石期货在多空交织下，短期尚难以突破低位振荡格局。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。