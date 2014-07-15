国信期货：大连铁矿石期货将延续振荡格局，短期多空因素交织

以下内容节选自7月15日的《期货日报》：

7月以来，铁矿石期货陷入700—720元/吨区间振荡。利好因素主要有，市场对下半年经济预期向好、钢铁现货市场好转、铁矿石现货超跌反弹。利空因素主要有，房地产市场表现不佳、铁矿石过剩严重、钢铁市场即将步入需求淡季。短期来看，多空交织，铁矿石期货仍将延续振荡格局。

从期现价差来看，铁矿石期货上市后长期处于期货贴水格局，但从6月下旬开始，逐步转化为期货升水格局，这显示铁矿石期货逐渐筑底成功。综合来看，铁矿石期货在多空交织下，短期尚难以突破低位振荡格局。(完)

详情请点选链接：here