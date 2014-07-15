台湾债市：五年券殖利率早盘震荡，等待中午标售结果

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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路透台北7月15日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周二在平盘附近震荡。交易员说，市场正观望等待中午103/10的标售结果，此前殖利率将难有变化。
交易员说，103/10在发行前交易期间的平均成本在1.225%，若以空头行情、400亿台币筹码全数标出估算，得标利率应该落在1.27%附近。但国库不会允许这种结果出现，因此出手截标的机率相当大。
〞除标售外，今晚叶伦还要讲话，市场观望气氛相当浓厚。〞一位证券商交易员说。
交易员表示，除短券外，20年公债103/11 发行前交易展开后虽尚未成交，不过卖盘的殖利率报价也逐渐上扬，显示实质买盘缩手观望的态度令殖利率曲线长端面临修正压力。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ： 1.62-1.65%
• 五年公债103/10 ：1.23-1.27%
本地时间10:00时最新报价：
• 103/6期公债殖利率跌0.35基点至1.6250%。
• 103/10发行前交易殖利率升0.20基点报1.2450%。
• 台股大盘加权股价指数 升0.59%报9,576.60点。
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