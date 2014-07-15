台湾债市：五年券殖利率早盘震荡，等待中午标售结果

路透台北7月15日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周二在平盘附近震荡。交易员说，市场正观望等待中午103/10的标售结果，此前殖利率将难有变化。

交易员说，103/10在发行前交易期间的平均成本在1.225%，若以空头行情、400亿台币筹码全数标出估算，得标利率应该落在1.27%附近。但国库不会允许这种结果出现，因此出手截标的机率相当大。