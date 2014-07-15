《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行公布会议记录后上涨

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
0136GMT
* 澳元兑美元涨至0.9400上方，之前澳洲央行重申观点，倾向于一段时间内维持利率稳定
* 澳洲央行对于澳元汇率偏高问题没有强化口头说辞
* 在美联储主席叶伦国会作证前，澳元/美元不太可能涨得太高
* 在0.9410左右的阻力依然存在，卖方在该点位挂有卖单
* 关键阻力为在7月10日高位0.9459
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 戴素萍)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。