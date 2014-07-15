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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 10:07 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行公布会议记录后上涨

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* 澳元兑美元涨至0.9400上方，之前澳洲央行重申观点，倾向于一段时间内维持利率稳定

* 澳洲央行对于澳元汇率偏高问题没有强化口头说辞

* 在美联储主席叶伦国会作证前，澳元/美元不太可能涨得太高

* 在0.9410左右的阻力依然存在，卖方在该点位挂有卖单

* 关键阻力为在7月10日高位0.9459

(完)

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