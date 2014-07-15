中国平煤神马：大连焦炭期货仍具下行空间，钢厂采购谨慎

以下内容节选自7月15日的《期货日报》：

近期，受投资持续低迷、焦炭出现新一轮降价潮的影响，焦炭期价仍延续着下行走势。随着焦炭价格下行，焦化厂、钢厂的焦炭库存也开始回落，这或将在短期内抑制焦炭价格的下行，令其呈现回稳行情。但考虑到焦炭下游需求仍疲软，焦化厂开工率维持高位等因素，预计焦炭价格仍具有下行空间。

6月下旬开始，在钢市进入淡季和投资低迷的带动下，国内焦炭现货价格终于结束了持续近一个月的回稳局面，呈现出新一轮降价潮。据统计，截至7月11日，临汾、枣庄、淮北、唐山二级冶金焦市场价格分别为850元/吨、1060元/吨、1070元/吨、1010元/吨；平顶山、七台河二级冶金焦车板价分别为1060元/吨、910元/吨，普遍下调价格约10—30元/吨。目前来看，焦炭现货价格仍然没有上涨的预期，而且焦化厂对未来前景普遍感到悲观，处于回调后的观望状态。(完)

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