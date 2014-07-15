道通期货：基本面不支持对郑棉过度看空，后市密切关注美棉销售进度

以下内容节选自7月15日的《期货日报》：

伴随着美国农业部7月供需报告出台，ICE期棉12月合约跌至67美分/磅，与2012年最低点64.61美分/磅相差不足3美分/磅。进入7月，郑棉资金面发生明显变化，持仓量快速扩张至近40万张，期货也演绎了一波快速下跌行情，郑棉期价向2009年起涨平台靠拢，但近期基本面不支持郑棉再度深跌。

今年由于中国收储政策退出，全球棉花竞价销售争夺中国棉花消费市场，棉花大跌不言底，但近期基本面的现状或令棉价止跌。美国作为最大的棉花出口国，价格先行走低，利空也提前大量释放，后期走势要密切关注美棉销售进度。

郑棉下跌至14000元/吨整数关口，考虑内外棉价差缩小及未来一个月后将存在短期的棉花供应紧张现象。因此，近期基本面不支持对郑棉过度看空。同时，由于直补政策尚未明确，过度做空郑棉面临很大的政策风险，所以对郑棉下跌应持理性态度。(完)

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