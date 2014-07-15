《汇市简讯》叶伦国会作证前，美元/韩元受追捧

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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* 美元/韩元早盘受追捧，今晚美联储主席叶伦将在国会作证
* 叶伦在国会两天的作证是本周重要事件
* 华尔街日报资深记者Hilsenrath警告称，美联储对加息时间的争论加剧
* 韩国央行继续买入美元上周打压韩元多头
* 美元/韩元今日升穿1,022，若升穿1,025将触发更多停止单
* 韩国综合股价指数涨0.8%，未提振韩元
(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。