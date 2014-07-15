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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 10:22 BJT

《汇市简讯》叶伦国会作证前，美元/韩元受追捧

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* 美元/韩元早盘受追捧，今晚美联储主席叶伦将在国会作证

* 叶伦在国会两天的作证是本周重要事件

* 华尔街日报资深记者Hilsenrath警告称，美联储对加息时间的争论加剧

* 韩国央行继续买入美元上周打压韩元多头

* 美元/韩元今日升穿1,022，若升穿1,025将触发更多停止单

* 韩国综合股价指数涨0.8%，未提振韩元

(完)

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