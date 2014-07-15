台湾汇市：台币早盘实质交投随韩元走弱，外资汇出

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透台北7月15日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易趋贬。交易员指出，虽然亚股走强，但亚币如韩元、人民币走弱，外资汇出令台币偏弱。
交易员表示，盘初外资汇出力道还不小，进口商也有美元买单。由于上日台湾央行将台币收贬破30整数关卡，在预期美元仍有走升空间下，目前出口商抛汇的意愿尚不高。然部分银行间的美元获利了结卖单出笼，盘初汇市交投热络。
当地时间10:10，台北外汇成交量约2.59亿美元，上日同时间约仅一半在1.36亿美元。
一位小型商银交易员说，〞老大(央行)也有看到，他在29.960-29.970卖美元，稳定一下盘势。〞
GMT 0213韩元兑美元升3.15报1,022.2/1,022.7，上日收在1,018.95。人民币 则成交6.2110，上日收在6.2059。
至于台股则升0.5%，涨幅稍大于摩根士丹利明晟指数 的升0.19%。
今日早盘台币主要交易区间在29.946-29.978，上日全日主要区间在29.916-29.950。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点持续在价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.989/30.002左右，上日纽约盘收在29.950。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.950-29.990
最新相关报导链接：
--欧元区经济：欧洲央行总裁称欧元升值是经济持续复苏面临的风险
--美国经济：即便复苏，联储仍需采取异常宽松的货币政策--主席叶伦
--《焦点》IMF警告称若出现更多冲击，欧元区经济恐将停止复苏
(完) (记者 高洁如 审校 曾祥进)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。