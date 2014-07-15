台湾汇市：台币早盘实质交投随韩元走弱，外资汇出

交易员表示，盘初外资汇出力道还不小，进口商也有美元买单。由于上日台湾央行将台币收贬破30整数关卡，在预期美元仍有走升空间下，目前出口商抛汇的意愿尚不高。然部分银行间的美元获利了结卖单出笼，盘初汇市交投热络。