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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 10:23 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投随韩元走弱，外资汇出

路透台北7月15日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易趋贬。交易员指出，虽然亚股走强，但亚币如韩元、人民币走弱，外资汇出令台币偏弱。

交易员表示，盘初外资汇出力道还不小，进口商也有美元买单。由于上日台湾央行将台币收贬破30整数关卡，在预期美元仍有走升空间下，目前出口商抛汇的意愿尚不高。然部分银行间的美元获利了结卖单出笼，盘初汇市交投热络。

当地时间10:10，台北外汇成交量约2.59亿美元，上日同时间约仅一半在1.36亿美元。

一位小型商银交易员说，〞老大(央行)也有看到，他在29.960-29.970卖美元，稳定一下盘势。〞

GMT 0213韩元兑美元升3.15报1,022.2/1,022.7，上日收在1,018.95。人民币 则成交6.2110，上日收在6.2059。

至于台股则升0.5%，涨幅稍大于摩根士丹利明晟指数 的升0.19%。

今日早盘台币主要交易区间在29.946-29.978，上日全日主要区间在29.916-29.950。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点持续在价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.989/30.002左右，上日纽约盘收在29.950。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.950-29.990

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(完) (记者 高洁如 审校 曾祥进)
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