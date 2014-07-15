更正-香港热股：中兴通讯早盘涨逾7%，稍早调高上半年盈利预测

(内文第二段约“14个月“高位，应为约“两个半月”高位)

路透香港7月15日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯 在调高今年上半年盈利预测后，其H股周二早盘涨逾7%。

该股盘中曾涨7.4%，触及16.16港元约两个半月高位。香港时间10:36，该股升6.91%，报16.08港元；大市恒生指数 升0.45%。

中兴通讯稍早公告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润10-11.5亿元人民币，高于此前预测的8-10亿元。

投行瑞信的报告称，预计中兴通讯于下半年的盈利增长更为强劲，因来自三大电讯商的4G BTS业务收入增加。

另一家投行高盛指出，中兴通讯上调盈利预测，与该行预期相符，并乐见边际利润趋势向好，且LTE带动今年收入和盈利增长。

但该行预测，今年中国电信行业的资本开支水平将会见顶，2015及16年的跌幅达10%及14%，因此相信，中兴通讯将要寻找新的增长点。（完）