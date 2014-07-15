更正-香港热股：中兴通讯早盘涨逾7%，稍早调高上半年盈利预测

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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(内文第二段约“14个月“高位，应为约“两个半月”高位)
路透香港7月15日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯 在调高今年上半年盈利预测后，其H股周二早盘涨逾7%。
该股盘中曾涨7.4%，触及16.16港元约两个半月高位。香港时间10:36，该股升6.91%，报16.08港元；大市恒生指数 升0.45%。
中兴通讯稍早公告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润10-11.5亿元人民币，高于此前预测的8-10亿元。
投行瑞信的报告称，预计中兴通讯于下半年的盈利增长更为强劲，因来自三大电讯商的4G BTS业务收入增加。
另一家投行高盛指出，中兴通讯上调盈利预测，与该行预期相符，并乐见边际利润趋势向好，且LTE带动今年收入和盈利增长。
但该行预测，今年中国电信行业的资本开支水平将会见顶，2015及16年的跌幅达10%及14%，因此相信，中兴通讯将要寻找新的增长点。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。