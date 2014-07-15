台湾央行：共发行1,044亿台币存单，存单发行余额增2亿

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透台北7月15日 - 台湾央行周二公布，共发行1,044亿台币存单，与今日存单到期金额1,042亿相较，存单发行余额增加2亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,004
91天期 0.93 32
182天期 1.05 8
央行上日共发行4,130亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,030.75亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负252亿台币，累积超额准备为负1,869亿台币，加计前期1%的超额准备为负889亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选