中港个股：中集集团预计上半年净利按年增50-100%，受业务增长带动

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透香港7月15日 - 全球最大的集装箱生产企业--中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 称，预计今年上半年净利润按年增长50%-100%，主要受业务增长带动。
公告显示，中集集团预计1-6月净利润为8.28-11.04亿元人民币，上年同期则为5.52亿元；期内基本每股收益约0.3107-0.4143元。
公司表示，由于海工业务在建项目实现交付，较去年同期基本实现扭亏；能源、化工及食品装备等其他业务也保持不断增长；同时，由于2014年上半年转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税的影响，本期与上年同期相比业绩有所增长。
中集H股今早一度劲扬5.3%，触及16.8港元的约两个月高位；香港时间11:01，股价持平于15.96港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：here (发稿 罗亦菲；审校 雷美珍/张喜良)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。