中港个股：中集集团预计上半年净利按年增50-100%，受业务增长带动

路透香港7月15日 - 全球最大的集装箱生产企业--中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 称，预计今年上半年净利润按年增长50%-100%，主要受业务增长带动。

公告显示，中集集团预计1-6月净利润为8.28-11.04亿元人民币，上年同期则为5.52亿元；期内基本每股收益约0.3107-0.4143元。

公司表示，由于海工业务在建项目实现交付，较去年同期基本实现扭亏；能源、化工及食品装备等其他业务也保持不断增长；同时，由于2014年上半年转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税的影响，本期与上年同期相比业绩有所增长。

中集H股今早一度劲扬5.3%，触及16.8港元的约两个月高位；香港时间11:01，股价持平于15.96港元。（完）

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