离岸人民币：台湾银行业6月底人民币存款2,927亿元，月增约0.9%

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透台北7月15日 - 台湾央行周二表示，至今年6月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,927.38亿元，较前月成长约0.92%。
与香港5月底人民币存款 9,557.69亿元相较，台湾人民币存款约达香港的30.63%，上月则为30.22%。
6月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至2,400.86亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则为526.52亿元。
台湾央行稍早发布的5月台北外汇市场概况显示，美元/人民币稳居第三货币交易对的首位，其交易占所有币别交易量14.7%，金额为819.6亿美元。
台湾人民币存款/放款趋势图请点选 bit.ly/1mQG0Ml
以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现/放款余额 汇款总额 美元/人民币交易
(亿美元) 2014年
6月 2,927.38 2,400.86 526.52 176.58 758.53 --
5月 2,900.79 2,331.81 568.98 169.07 735.81 819.60
4月 2,875.37 2,276.08 599.29 152.21 707.77 919.50
3月 2,683.92 2,118.64 565.28 146.74 886.23 1,040.38
2月 2,470.51 1,925.71 544.80 142.08 706.53 1,401.25
1月 2,145.22 1,658.19 487.03 138.03 809.54 2,133.91
2013年
12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 592.70
11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14
10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72
9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82
8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02
7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
资料来源：台湾央行。(完)
离岸人民币新闻请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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