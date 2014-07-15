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货币新闻 | 2014年 7月 15日 星期二 16:36 BJT

表格：英国6月CPI按年升1.9%超预估，升幅为1月以来最大

路透伦敦7月15日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国6月CPI较前月上升0.2%，较上年同期上升1.9%(预估为按年升1.6%)

* 英国6月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上升2.0%

* 英国6月零售物价指数(RPI)较前月上升0.2%，较上年同期上升2.6%(预估为按年上升2.5%)

* 英国6月CPI按年升幅为1月以来最大

以下为详细数据：

6月 5月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.2 -0.1 -0.1

较上年同期%　　　 1.9 1.5 1.6

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.2 0.0

较上年同期% 2.0 1.6

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.2 0.1 0.0

较上年同期%　　　 2.6 2.4 2.5

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.2 0.1 0.0

较上年同期%　 2.7 2.5 2.5(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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