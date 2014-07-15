表格：英国6月CPI按年升1.9%超预估，升幅为1月以来最大

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透伦敦7月15日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国6月CPI较前月上升0.2%，较上年同期上升1.9%(预估为按年升1.6%)
* 英国6月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上升2.0%
* 英国6月零售物价指数(RPI)较前月上升0.2%，较上年同期上升2.6%(预估为按年上升2.5%)
* 英国6月CPI按年升幅为1月以来最大
以下为详细数据：
6月 5月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.2 -0.1 -0.1
较上年同期% 1.9 1.5 1.6
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.2 0.0
较上年同期% 2.0 1.6
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.2 0.1 0.0
较上年同期% 2.6 2.4 2.5
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.2 0.1 0.0
较上年同期% 2.7 2.5 2.5(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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