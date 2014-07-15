《全球市场》亚股上涨，投资者关注叶伦在参议院的证词

“虽然叶伦把近期通胀率上升成为‘杂音’，但我们的分析师认为通胀压力正在持续积聚，投资者可能不得不开始消化今年稍晚以更快速度升息的可能，”巴克莱分析师Sreekala Kochugovindan在报告中称。

主要货币在叶伦国会证词陈述前变动甚微。欧元兑美元 报1.3620美元，日圆兑美元 交投于101.55日圆，均守在近期区间内。

日本央行周二将结束政策会议，不过预计不会调整政策。

美国原油期货 周一触及每桶100.22美元的九周低点，因有迹象显示主要产油国的供应状况改善。不过利比亚再度出现暴力活动帮助油价反弹至101美元左右。(完)