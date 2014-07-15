《全球市场》亚股上涨，投资者关注叶伦在参议院的证词

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“虽然叶伦把近期通胀率上升成为‘杂音’，但我们的分析师认为通胀压力正在持续积聚，投资者可能不得不开始消化今年稍晚以更快速度升息的可能，”巴克莱分析师Sreekala Kochugovindan在报告中称。
主要货币在叶伦国会证词陈述前变动甚微。欧元兑美元 报1.3620美元，日圆兑美元 交投于101.55日圆，均守在近期区间内。
日本央行周二将结束政策会议，不过预计不会调整政策。
美国原油期货 周一触及每桶100.22美元的九周低点，因有迹象显示主要产油国的供应状况改善。不过利比亚再度出现暴力活动帮助油价反弹至101美元左右。(完)
(编译 李春喜/郑茵/张若琪/石冠兰/徐文焰；审校 许娜/艾茂林/戴素萍/白云)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。