表格：英国6月PPI产出物价较上年同期升0.2%，增幅为2009年10月来最低

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透伦敦7月15日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国6月PPI产出物价较前月下降0.2%，较上年同期增长0.2%(预估为增长0.5%)；按年增幅为2009年10月以来最低
* 6月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升1.0%(预估为升1.0%)
* 6月PPI投入物价较前月下滑0.8%，较上年同期下降4.4%(预估为下跌4.5%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 6月 5月 预估值
较上月(变动%) -0.2 -0.1 (-0.1) 0.1
较上年同期(变动%) 0.2 0.5 (0.5) 0.5
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.0 0.0 (0.0) 0.1
较上年同期(变动%) 1.0 1.0 (1.0) 1.0
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.8 0.3 (-0.9) 0.1
较上年同期(变动%) -4.4 -3.8 (-5.0) -4.5
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.4 -0.5 (-0.2)
较上年同期(变动%) -3.5 -3.9 (-4.2)
(完)
(编译 高琦 审校 王冠中)
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