表格：英国6月PPI产出物价较上年同期升0.2%，增幅为2009年10月来最低

* 英国6月PPI产出物价较前月下降0.2%，较上年同期增长0.2%(预估为增长0.5%)；按年增幅为2009年10月以来最低

* 6月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升1.0%(预估为升1.0%)

* 6月PPI投入物价较前月下滑0.8%，较上年同期下降4.4%(预估为下跌4.5%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)