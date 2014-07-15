台湾股市：早盘追随亚股及美股上涨，攀抵七年半高位

路透台北7月15日 - 台湾股市周二早盘上扬0.69%，攀抵七年半高位，因市场预计美联储立场将继续对全球股市构成支撑。

0154GMT，台湾加权股价指数 涨65.40点至9,585.70点，尾随其他亚股及美股的走势。市场上日收高0.26%。

金融保险类股 涨2%，中信金 涨4.85%，兆丰金 涨2.56%。

台湾财经谘询公司财子学堂创办人林成荫表示，投资人认为对比电子股而言，银行股相对低估。

电子类股 涨0.56%，半导体类股 涨0.59%，

触摸屏生产商宸鸿 及电子产品制造商鸿准 分别涨2.28%及2.55%，因当地媒体报导两家公司可能夺得苹果 的订单。