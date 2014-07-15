新闻稿：中国6月末M2同比增14.7%，上半年社融规模10.57万亿元--央行

路透北京7月15日 - （以下为中国人民银行周二公布的2014年上半年金融统计数据报告及社会融资规模报告全文）

一、广义货币增长14.7%，狭义货币增长8.9%

6月末，广义货币(M2)余额120.96万亿元,同比增长14.7%，增速分别比上月末和去年末高1.3个和1.1个百分点；狭义货币(M1)余额34.15万亿元,同比增长8.9%，增速比上月末高3.2个百分点，比去年末低0.4个百分点；流通中货币(M0)余额5.70万亿元,同比增长5.3%。上半年净回笼现金1620亿元。

二、上半年人民币贷款增加5.74万亿元，外币贷款增加757亿美元

6月末，本外币贷款余额82.88万亿元，同比增长13.7%。人民币贷款余额77.63万亿元，同比增长14.0%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年末低0.1个百分点。上半年人民币贷款增加5.74万亿元，同比多增6590亿元。分部门看，住户贷款增加1.88万亿元，其中，短期贷款增加6601亿元，中长期贷款增加1.22万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3.86万亿元，其中，短期贷款增加1.38万亿元，中长期贷款增加2.06万亿元，票据融资增加2432亿元。6月份人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增2165亿元。6月末外币贷款余额8526亿美元，同比增长9.9%，上半年外币贷款增加757亿美元。

三、上半年人民币存款增加9.23万亿元，外币存款增加1286亿美元

6月末，本外币存款余额117.26万亿元，同比增长13.1%。人民币存款余额113.61万亿元，同比增长12.6%，增速比上月末高2.0个百分点，比去年末低1.2个百分点。上半年人民币存款增加9.23万亿元，同比多增1354亿元。其中，住户存款增加4.05万亿元，非金融企业存款增加2.51万亿元，财政性存款增加6541亿元。6月份人民币存款增加3.79万亿元，同比多增2.19万亿元。6月末外币存款余额5936亿美元，同比增长34.5%，上半年外币存款增加1286亿美元。

四、6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.85%，质押式债券回购月加权平均利率2.89%

上半年,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交129.65万亿元，日均成交1.06万亿元，日均成交同比减少2.1%。

6月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.85%，比上月高0.29个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.89%,比上月高0.33个百分点。

五、国家外汇储备余额3.99万亿美元

6月末，国家外汇储备余额为3.99万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.1528元人民币。

六、上半年跨境贸易人民币结算业务发生3.27万亿元，直接投资人民币结算业务发生4699亿元

上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2.09万亿元、1.18万亿元、865亿元、3834亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

（以下为央行同时公布的2014年上半年社会融资规模统计数据报告全文）

初步统计，2014年上半年社会融资规模为10.57万亿元，比去年同期多4146亿元。其中，上半年人民币贷款增加5.74万亿元，同比多增6590亿元；外币贷款折合人民币增加4632亿元，同比少增1159亿元；委托贷款增加1.35万亿元，同比多增2393亿元；信托贷款增加4601亿元，同比少增7764亿元；未贴现的银行承兑汇票增加7871亿元，同比多增2702亿元；企业债券净融资1.30万亿元，同比多861亿元；非金融企业境内股票融资2022亿元，同比多774亿元。2014年6月份社会融资规模为1.97万亿元，分别比上月和去年同期多5678亿元和9370亿元。

从结构看，上半年人民币贷款占同期社会融资规模的54.3%，同比高4.3个百分点；外币贷款占比4.4%，同比低1.3个百分点；委托贷款占比12.8%，同比高1.8个百分点；信托贷款占比4.4%，同比低7.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比7.4%，同比高2.3个百分点；企业债券占比12.3%，同比高0.3个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.9%，同比高0.7个百分点。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。