更新版 1-新债招标：中国国开行中长债定位偏高，受政策走向谨慎预期影响

* 国开行3至10年增发债收益率高于预期

* 金融数据令政策再松动期待降温

* 今日招标延续近期一级偏弱态势 (新增交易员评论和更多细节)

路透北京7月15日 - 中国国家开发银行 周二招标的多期增发债中，中长端结果高于预期；交易员表示，近期一级市场本就偏弱，加之稍早公布的金融数据令机构对货币政策进一步松动的期待降温，多重作用推高收益率定位。

“尽管倍数高，但部分是因交易户博边际，所以不能完全说明机构参与情绪高，整体还是延续了最近一级比较弱的情况。”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员称，稍早公布数据显示6月M2大幅超预期，社会融资规模也很高，部分机构可能随之调整了策略，五年和10年品种中标结果受影响被推高。

“大家之前可能还期待货币政策进一步放松，但现在看了数据，这种心态估计要调整了。”他说。

中国6月金融数据整体超出预期，此前诸多微刺激政策渐显成效，当月人民币贷款和社会融资增长强劲，M2增速创10个月来高点，并远超央行设定的目标。

以下是今日国开行新债招标结果：

期限 发行量 中标收益率 预测均值 投标倍数

(亿元)

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一年 60 4.2074% 4.23% 3.23

三年 50 4.7281% 4.69% 3.04

五年 60 4.9512% 4.93% 3.74

10年 50 5.2458% 5.18% 4.43

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/10年最新收益率分别为4.3174%、4.7102%、4.9509%、5.1885%。

中国央行公开市场周二进行了200亿元人民币正回购操作，延续前两周同期的操作规模；流动性近期整体维持偏紧局面，今日虽因准备金退款有所缓和，但正回购仍维持小量操作，避免对资金面再施扰动。

今日新债为今年第18、第16、第9和第15期增发债。债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、15、16及18期增发债

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发行上限 1/5年：各为60亿元；3/10年：各为50亿元

期限/计息方式 1/3/5/10年固息

招标时间 1/3年：7月15日上午9:30-10:30

5/10年：7月15日上午9:30-11:10

招标方式 均为单一价格(荷兰式)

缴款日 7月17日

起息日 1年：7月10日

3年：6月26日

5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 7月16日-7月17日

上市日 1年：7月21日

3/5/10年：7月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留