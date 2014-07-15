《焦点》中国6月融资高增长助经济回稳，M2远超调控目标政策步入观察期

* 6月新增信贷创五年来同期新高

* 社融规模环比亦大增，夯实经济回稳基础

* 存款增量创同期新高，理财回表等为主要推手

* M2增速跳升远超调控目标，政策将进入观察期

采写/上海/北京中文部；撰写/边竞

路透上海7月15日 - 随着一系列微刺激政策进一步显效，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。

不过业内人士指出，随着经济走稳向好的趋势逐渐确立，政策刺激的步伐将放缓，加之6月广义货币供应量M2增速远超今年13%的调控目标，这亦将制约货币政策放松的空间，短期内政策面将进入一个观察期。

此外，6月存款增量创有数据记录以来同期新高，业内人士认为，理财回表、贷款大增带动派生存款等因素应是主因，而存款超预期增长也是带动M2增速跳升的主要推手。

“数据很不错，M2增速比之前的预期高很多，从另一个角度来说，后续各项数据都不会太差，所以经济向好的势头至少短期是比较确定的。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。

中国人民银行周二公布数据显示，6月新增人民币贷款1.08万亿元，高于此前路透9,150亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.7%，亦明显高于路透调查中值13.5%。

广发银行高级交易员颜岩谈到，M2增速超过预期，就是存款大增的结果，背后原因是之前宽松刺激政策释放的资金转化成存款以及去年基数偏低；考虑到今年13%的M2目标，后续的刺激政策必然有所收敛。

央行数据并显示，当月人民币存款增加3.79万亿元，同比多增2.19万亿元。初步统计，2014年6月社会融资规模为1.97万亿元人民币，比上年同期多9,370亿。

中国国务院总理李克强周一强调，中国经济运行保持在合理区间，市场预期向好，深化改革、调整结构、改善民生都有新的进展，显示了中国经济的巨大韧性、增长潜力和回旋余地，对经济能够实现中高速增长和持续健康发展充满信心。

中国M2及新增贷款图表，请点选 bit.ly/1sW7l0P

中国银行间市场周二现券中长端金融债收益率领涨，幅度在5-6bp(基点)。交易员表示，在半年末信贷及M2数据公布之后，早间现券收益率涨幅加剧，机构抛压略显沉重，因数据均超预期，且显示宏观经济呈现逐步向好态势，令市场对货币政策进一步宽松预期有所收敛。

**金融数据全面向好**

从货币供应量，到新增信贷和社会融资规模，6月金融数据全面向好，金融支持实体经济的力度进一步增强。

国泰君安固定收益首席分析师徐寒飞指出，信贷增速过万亿，宽货币、宽信贷政策的刺激效果在增强，结合宏观数据层面的变化，从融资改善到经济改善正在发生。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示，明显超预期的是社会融资，尤其是非信贷的融资恢复的比较好。从现有的融资情况来看，三季度投资将有有力的支撑，此前对三季度经济形势的担心，应该会有所减弱，保增长的压力会有缓解。

海通证券宏观首席分析师姜超谈到，6月社会融资总量主要是贷款、未贴现票据和债券大幅多增；新增贷款中居民贷款保持稳定，企业短贷尤其票据贷款同比多增1,500亿。

中金债券研究团队认为，6月份信贷增量的回升显示政府重点支持领域的信贷投放有所加快，比如保障房和基建投资。从新增贷款的结构来看，6月短期贷款增加较多达5,127亿，有一定季节性。企业中长期贷款增量为2,687亿，比前几个月略有回落，但仍处于历史高位。

此外，6月居民中长期贷款增量与前几个月基本接近，显示按揭贷款仍平稳发放。

中信建投证券研究发展部副总裁胡艳妮指出，现在对于实体经济是相对好的货币环境，有利于稳增长，7.5%应该是经济增长的下限，估计下半年的经济状态会好于上半年，实现目标应该没问题。但挑战也很多，尤其是房地产不一定能稳得住，虽然现在国家通过发展基建来对冲房地产下滑风险，但效果仍不明显。

刘东亮亦认为，现在不太确定的因素就是下半年房地产怎么变化，对经济的影响程度如何；目前看房地产还没有明显回暖，一些城市开始放开限购，但年内对地产周期的影响可能不会太明显。

**M2超调控目标，短期政策难加码**

6月M2增速创10个月以来高点，自3月的低点12.1%反弹多达2.6个百分点，这一方面表明定向降准、再贷款等微刺激政策的效果明显，但同样也对未来的政策放松空间形成抑制。

中金公司债券研究团队指出，6月份存款回升3.79万亿，在历史上处于第二高的水平，仅次于2013年3月。主要有几个方面的原因：信贷投放加快，贷款派生的存款增加；票据保证金存款有较明显的上升；季节性的银行理财回表导致存款规模上升；财政存款的投放。

而存款的大幅回升也直接推高了M2的增速，并导致7月初缴纳的法定存款准备金数量也大幅上升，这也是近期资金面收紧的主要原因。

中金并预计，由于去年下半年非标增速开始放缓，在低基数的影响下，今年下半年M2增速还会维持在较高水平，总体来看，下半年M2增速维持在14%-15%的水平。

浦发银行金融市场部曹阳表示，目前来看，M2增速与年初的目标出现背离。预计未来的货币政策将保持中性，而财政刺激会成为主流。整体呈现“稳货币，宽财政”的趋势。其中地方财政相对中央财政将更加积极。项目收益票据、市政债的供给将加速。

中国银行间债市再添创新产品。银行间市场交易商协会近日公布，中国首单项目收益票据正式注册成功，并且交易商协会还发布了相关业务指引，标志着项目收益票据正式“开闸”。

首创证券研究所所长王剑辉认为，结合外汇储备的数据看，6月新增的流动性主要来自于中国央行的主动投放，而非外汇占款带来的被动投放；虽然央行一直在采取的是微刺激的动作，但实际的效果无异于全面宽松。

他并称，结合其他宏观经济数据，目前央行释放出的流动性，相对于实体经济的真实需求而言，恐怕已经显得富余。7、8月份央行可能采用点刹的方式，回收多余的流动性。

另外，6月末外汇储备余额则为3.99万亿美元，路透调查中值为3.98万亿美元。

李刘阳则称，“政策方面，估计差不多就这样了。过犹不及，也没必要进一步的放松，维持一个比较稳定的水平就可以。”