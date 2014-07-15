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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 11:16 BJT

韩国汇市：韩元或录得2月迄今最大日内跌幅，叶伦今日将在参议院作证

路透首尔7月15日 - 韩元 周二下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦日内稍晚在参议院金融委员会作证前，海外投资者买入美元。

0235GMT，韩元兑美元 报1,024.6，较周一国内收盘价1,018.2下跌0.63%，可能创下今年2月以来最大单日跌幅。

“由于美国经济指标正面，市场现在预测美国利率将会提前加息，不过如果叶伦的言论出人意料，美元或许会受到提振。”Daishin Economic Research Institute汇市分析师Hong Seok-chan说。

市场人士表示，早盘时韩国本地出口商鲜少卖出美元，这增加了韩元的疲态。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,024.6 1,018.2

日圆/韩元 10.0807/906 10.0330

韩国公债期货 * 106.77 106.74

韩国综合股价指数 2,011.29 1,993.88

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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