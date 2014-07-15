台湾债市：RP利率大致持稳，国库券到期还本资金宽裕

路透台北7月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持平。交易员表示，今日有250亿台币的国库券以及30亿台塑石化 公司债到期还本，市场资金基本上仍宽松，多以到期续做为主。

他们指出，受月中例行的资金需求影响，投信与寿险的资金分配稍有不均，但不影响调度。不过要留意近日外汇市场的变化，外资似有转汇出迹象。

“客户端各有进出，虽是月中，资金还充裕。”一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，投信虽然钱多，但落点多要求以月内为主，以因应法人客户发放股利的赎回需求。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同于上日。