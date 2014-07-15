香港个股：美联集团遭股东动议罢免两名董事，并为董事酬金设上限

路透香港7月15日 - 香港物业代理中介公司--美联集团 周二称，接获两名股东要求公司稍后召开股东特别大会，提出多项动议包括罢免两名董事邓美梨及黄静怡的董事职务，并为董事酬金设订上限等。

美联集团的声明称，接获两名共持有公司10.54%股权的股东Apex及Choi Kin Man发出的通知，要求公司召开股东特别大会，动议公司个别董事于每个财政年度的基本薪金不得超过300万港元，且任何酬金应获薪酬委员会批准。

通知并要求，公司全体执行董事及非执行董事于每个财政年度的基本酬金总额不得超过1,400万港元；全体董事于一财政年度之任何酌情花红、佣金、津贴或非现金利益不得超过公司于有关财政年度之除税前及除有关其他补偿前之综合溢利的10%。

此外，并动议即时免除邓美梨及黄静怡的董事职务，以及撤销于上月底举行的股东周年大会上已获股东授予公司董事配发不超过10%已发行股份新股的一般授权。

邓美梨是美联主席兼大股东黄建业的妻子，而黄静怡则是黄建业的女儿，她亦为美联的副主席。

美联表示，预期将于8月15日举行股东特别大会。

该公司早盘尾段股价微跌0.24%，报4.09港元。

受政府压抑楼市措施打击二手成交大挫，美联集团去年度业绩净亏损2.04亿港元。据本地媒体早前报导，美联第二大股东APEX要求美联管理层就业绩欠佳作出回应，且不排除增持股份至逾10%，及召开特别股东大会核查公司账目。（完）

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