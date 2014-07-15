路透基点：中国7天连锁酒店再融资案已有五家银行任MLAB--TRLPC

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国经济型酒店连锁企业--7天连锁酒店集团的2.5亿美元五年期再融资案已有五家银行参贷。

台湾银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、富邦银行和大众银行已加入该贷款案，并担任牵头行兼簿记行(MLAB)。

一名消息人士称，该案预计很快将结束一般银团阶段，料将再有四五家银行加入。

野村负责协调本贷款案。

本次贷款案的基础规模为2.5亿美元，并附有绿鞋贷款(额外增加贷款)，可将金额增至3亿美元。

一如稍早报导，这笔五年期分期偿还贷款的平均年限为3.75年，贷款利率与借款人的杠杆率挂钩。

借款人杠杆率高于一倍时，初始贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。若杠杆率高于0.5倍但不高于一倍，则加码幅度降为340个基点；若杠杆率为0.5倍以下，则加码幅度为300个基点。

本案的最高综合收益为415个基点，有150个基点的前端费用。

一名消息人士称，截至2014年3月底的12个月期间，以净资产(包含借款人资产负债表上的现金)为计算基础，目前杠杆率为1.1倍。总杠杆率为2倍。

该贷款将用于1.2亿美元五年期离岸贷款的再融资，7天酒店去年通过这笔贷款完成了私有化。1.2亿美元五年期贷款是在去年6月底签订的，最高综合收益约为388-408个基点，利率为较LIBOR加码约360-380个基点，平均年限为3.5年。杠杆率不到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。

国泰世华银行，中国信托商业银行，台北富邦银行，野村国际(香港)与台湾大众银行为这笔私有化贷款的牵头行兼簿记行，此外还有四家参贷行。

凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团以6.88亿美元将7天连锁酒店集团私有化。