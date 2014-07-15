路透调查：新西兰第二季CPI年增幅料接近通胀目标，巩固央行升息预期

* 新西兰第二季CPI将于7月15日2245GMT公布

* 路透调查：预计第二季CPI较前季增长0.4%，较上年同期增长1.8%

* 新西兰国内需求料增加，得益于建筑业的拉动

* 数据料将巩固新西兰央行升息预期

路透惠灵顿7月15日 - 建筑成本和食品价格的上涨料将推动新西兰第二季消费者物价(CPI)升至两年高位，从而巩固新西兰央行在下周会议上升息的预期。

路透调查显示，分析师预期新西兰第二季CPI较前季增长0.4%，较上年同期增长1.8%，按年增幅将为2011年12月以来最大。

0.4%的按季增幅将略高于新西兰央行预估的0.3%，1.8%的按年增幅将接近央行目标2%。

这样的数据结果将增加央行升息预期。市场目前预计央行在下周会议上升息25个基点至3.5%的几率为88%。

许多分析师都认为新西兰通胀率将在今年下半年继续走升，因建筑业活跃，并且国内需求上升。

“我们预期，内需增强的大背景将进一步推高核心通胀率，从而令CPI年增幅在年中时接近央行通胀目标的中点。”澳新银行分析师指出。

但他们也补充称，新西兰央行在未来几个月将面临平衡强劲需求和新西兰元持续走强的问题。

路透访问的多数分析师都预计，新西兰央行在7月升息后将暂停紧缩周期，因为新西兰元汇率的持续走升可能帮助压低进口物价，从而遏制整体通胀率的升势。（完）