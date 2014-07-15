新闻稿：台湾2014年经济成长率上修0.1个百分点至3.15%--中经院

(以下摘自中华经济研究院发布的新闻稿)

路透台北7月15日 - 一、 2014-15 年台湾经济预测摘要

预测2014年经济成长率3.15%，较今年4月上修0.1个百分点。民间消费、民间投资、财货与服务输出、财货与服务输入成长率均较上次预测向上修正。2015年经济成长动能可望转强，预期全年成长率约为3.20％。本次预测之不确定因素包括：地缘政治危机与新兴市场国家成长动能趋缓、中国大陸经济减缓且兩岸产业竞争加剧、电力结构的脆弱化、台湾贸易条件惡化。

二、 国际经济环境背景

今年(2014)全球经济预期逐季復苏，且有成长加速现象。但整体而言，国际市场仍有其脆弱问题，预期2015年可望进一步改善。目前全球经济成长驱动力主要來自先进经济体，相形之下，重要新兴市场经济动能反而趋缓，加上中东地缘政治不稳恐将造成隐忧。全球通膨随景气復苏而上扬，部分国家已开始调升利率。

美国在确认失业改善且经济稳健復苏后，已宣布将于今年10月结束QE3宽松货币政策。美国聯准会的货币政策渐次紧缩，美元汇率预期将在2014年下半年回升。为改善欧元区软弱復苏，欧央行于6月初采行新的宽松措施(负利率政策与定向长期再融资操作 TLTRO)，以脱離低通膨现象。日本突破4月消费税障碍，例行薪资调涨为15年來首度超过2%，可望支撑消费水准；安倍「成长战略」修订内容符合期待，日央行将强化金融宽松对策。中国大陸制造业产能仍供过于求，房价下修的趋势恐将导致资产泡沫化风险；总体來看，中国大陸未來几年经济成长速度放缓，因此政策上推出微刺激政策，人民银行调降准备金率，预期带动信用规模上扬，人民币汇率走贬，以促进出口成长。

三、 2014-2015 年台湾经济前瞻

1. 主计总处2014年5月发布2014年第一季经济成长率，初步统计为3.14％，较4月概估數3.04％上升0.1个百分点。长期低迷的台湾经济已有景气持续復苏迹象。国发会2014年5月景气灯号連续四个月呈綠灯，領先指标转呈下跌，同时指标则持续上升。中经院最新公布之台湾2014年6月制造业PMI为58.2％，较前（5）月微幅下跌0.4个百分点，扩张脚步虽有放缓，但仍维持在指數编制以來的相对高点。由于2014年国际经济有和缓復苏态势，经济表现随之渐入佳境，预期全年成长率约为3.15％。四季年增率分别为3.14%、2.86%、3.32%以及 3.26%。

2. 今年内需亦有转强迹象，2014年1-5月商业营业额为歷年同期新高，年增3.1％。但为撙节财政支出扭转赤字惡化趋势，难于扩张公共支出，公共部门支出占GDP比重由2012年的16.71％持续下降至2013年的15.82％。预期2014年内需温和成长，民间消费成长率约达2.03％，民间投资成长3.58％。

3. 今年1-6月受全球景气温和復苏与台币贬值效果，出口增加1.96％；其中，2014年6月出口年增1.2%，为連续第5个月正成长；累计前6月出口年增2%；累计前6月进口年增1.1%；累计前6月出超较去年同期增加15亿美元。出口货品以积体电路等电子产品增加较多，主要出口国家及地区皆为正成长，又以欧美地区增加最多。惟中国大陸产业供应链在地化、国际竞争加剧，以及新兴市场成长趋缓，恐影响台湾出口力道。预期2014年财货与服务输出成长率约为3.67%，高于输入成长率的2.93%，净输出支撑经济的成长。

4. 根据主计总处统计，6月份消费者物价总指數为104.44（2011年=100），与上年同期相比涨幅达1.64%，为2013年3月以來最大涨幅。累计2014年1-6月CPI年增率为1.21%，然与韩、美、星、中、日及港 CPI年增率相比，物价涨幅相对平稳。考量地缘政治关系但国际能源价格上涨幅度有限，且大宗农产品价格走低，预期2014年台湾物价涨幅仍然温和，全年CPI年增率约1.52％；长达2年的WPI负年增率于2014年转为0.86％。

5. 4、5月連兩月失业率已分别降至3.91％、3.85％，预期经济在持续好转的情况下，2014年平均失业率约4％。另受美国QE退场效果影响，下半年新台币兑美元汇率将升值至29.83-29.86，2014全年平均为30.05。

6.2015年国际经济持续升温下，经济可望进一步转强，调升全年成长率预期值为3.20％。民间消费成长率约达1.92％，民间投资成长4.50％。财货与服务输出成长率与输入成长率分别为5.15%与3.92%，均高于2014年的水准，成为经济成长的主要驱动力來源。由于经济进一步升温，预期2015年CPI年增率与WPI年增率分别1.64％与1.60％。勞动市场失业率预期略微下降至3.90％；美国QE退场效果进一步发挥，台币兑美元平均汇率升值为29.80。

四、 预测不确定因素

1. 地缘政治危机：延续乌克蘭危机以及叙利亚内战，加上今年发生的伊拉克ISIL事件等影响，可能造成全球油价长期上涨，恐冲击全球企业和消费者支出并削减新增投资意愿。

2.新兴市场国家成长动能趋缓：新兴市场近年经济成长趋缓，2012-2014(f)年成长率皆在5%以下。IMF在4月发布的《世界经济展望》报告，下修全球2014年GDP预测值，主因亦为对于新兴经济体之成长疑虑，包括美国QE退场，引发全球资金重布局；數个重要发展中国家都将在未來几个月内举行大选；以及伊拉克局势引起全球油价震荡等因素。

3.中国大陸经济减缓且兩岸产业竞争加剧：中国大陸面臨债信压力，大陸城市房地产价格下滑，面臨资产泡沫化压力。地方政府债务成长过快，至2013年6月底，地方政府债务余额比2010年底约增加3.87兆元人 民币，年均成长19.97%，远高GDP成长步调。

4. 受大陸融资条件紧缩影响，不利中小企业台商投资经营，加上中国大陸产能过剩，生产成本上升与台商供应链在地化等因素，将加剧兩岸产业竞争。中国大陸面臨多次「双反」调查，台湾部分厂商营运恐受波及。

5. 核四事件后，须正视脆弱的电力结构，供电缺口恐冲击经济。燃煤电厂更新受阻，燃气电厂又受燃料进口区域的限制，高温下火力机组无法全功率运作并须减载，然而都市运输高铁捷运等垫高用电需求。

6. 台湾贸易条件惡化：台湾加入区域经济整合进展迟缓，且在IT 下，出口过度集中ICT产业，也正是贸易条件(TOT)惡化最快的領域。除此之外，台湾产业升级偏向关键零组件，少有垂直整合空间，缺乏议价能力；加上投资驱动的贸易效果下滑，出口成长减缓下，不利经济进一步扩张。(完)