美国新股：阿里巴巴将与狮门娱乐在国内合作推出订阅式电视流媒体业务

路透北京7月15日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴集团 与出品电影《饥饿游戏》的美国狮门娱乐公司(Lions Gate Entertainment) 周二发表声明，宣布将在中国合作推出订阅式流媒体业务。

这项业务的名称为Lionsgate Entertainment World，由阿里巴巴旗下网络电视机顶盒独家提供，预计8月上线。

用户将可收看到狮门娱乐的内容节目，包括《暮光之城》和《饥饿游戏》系列电影以及电视系列剧《广告狂人》。

阿里巴巴及其关联企业自年初以来一直大力进军娱乐业，3月以来投资额超过30亿美元。公司考虑在传统电子商务业务之外，为用户提供更多电影、游戏和电视等数字产品。

阿里巴巴数字娱乐事业群总裁刘春宁在周二的声明中表示，此项合作标志着公司正不断努力，以便在任何地方任何时间都能为用户提供数字媒体娱乐节目。(完)