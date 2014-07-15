更新版 2-中国汇市：人民币即期连四日收跌，供求相对均衡短期料围绕6.21元盘整

* 即期连续四天收跌，围绕6.21元关口震荡

* 中间价微跌，连三天走贬

* 结购汇相对均衡，短期料续盘整 (更新收盘报价，新增评论)

路透北京7月15日 - 中国人民币兑美元 周二连续第四天收跌，盘间围绕6.21元关口震荡。今日中间价微跌，连续第三天低开；盘面结购汇相对均衡，短期内则仍偏向购汇，但料在当前价位续做盘整。

“市场没有方向，相对还是比较均衡。”一股份行交易员表示，盘初油盘有所表现，但在人民币贬破6.21元后结汇变强，整体上需求还是较为均衡；短期内没有明显的趋势，保持区间震荡的可能性较大。

一城商行交易员亦称，近期购汇显得稍多，美元价格在涨至6.21元附近时遇到阻力难以突破，但从后期方向上看并不是很明确。

全球汇市方面，日圆周二下滑，此前日本央行对经济成长发布谨慎看法，但并未暗示会推出新一轮量化宽松举措。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2080 6.2059 -0.03% 中间价 6.1490 6.1485 -0.01% 成交额 107亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.02% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 54 6.2065 6.2119 2014年来即期升贬值幅度 -2.48% 1年期美元/人民币掉期升水< 920 CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :44 1年期NDF 6.2604/59 6.2555 CNH即期 6.2101/21 6.2082