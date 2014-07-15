日本债市：公债价格持稳，对日本央行政策决定反应平淡

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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日本央行周二决定维持货币政策不变，略微调低对当前财政年度经济成长预估。日本央行在季度评估中，仍预期通胀率明年将逐步升向2%的目标水准。
债券市场人士间弥漫一股观望心态，静待今天稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)的国会证词。这种情况亦令日本公债市场活动受限。
10年期公债收益率 上日收于0.535%后，今日在报价萤幕上显示尚未有成交。10年券收益率距离上周五触及的2013年4月以来低点0.530%不远。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.060%
五年期公债 0.000% +0.0 0.150%
10年期公债 0.000% +0.0 0.535%
20年期公债 1.400% +0.0 1.400%
30年期公债 1.695% -0.5 1.700%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.88 +0.03 145.85
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 李婷仪)
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