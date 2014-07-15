中国货币市场：存准退款助回购利率小跌，然缴税压力将至市场预期谨慎

路透上海7月15日 - 中国银行间市场周二主要回购加权利率 小幅下跌，因今日为月中存款准备金例行调整日，部分存准资金退回，带动场内供给较此前宽裕。

但交易员指出，月度缴税和季度缴税双重压力将至，且最新数据显示，6月广义货币供应量(M2)增速及新增贷款均超预期，机构担忧政策面有转而收紧可能，后续资金面预期偏谨慎。

“今天(资金)松下来了，有(存准)退钱，就这个原因。”上海一商业银行交易员称。

对资金价格是否还有下行空间，他表示，二季度应该是资金最宽松的，三季度不太可能，一方面本月的季度和月度缴税双重压力将带来数千亿资金的抽离，另外最新金融数据亦是利空。

国信证券最新报告指出，面对脱缰的货币“野马”，未来回抽流动性只是迟早问题，节奏把控而已，端看经济企稳回升的力道和前景。

央行周二公布数据显示，6月新增人民币贷款1.08万亿元人民币，高于此前路透9,150亿元的调查中值；当月末M2 同比增长14.7%，亦明显高于路透调查中值13.5%。

上海另一商业银行交易员则认为，外汇占款增长不力，令基础货币投放有限，央行公开市场维持温和净投放，下半年资金较难回到上半年的宽松状态，但亦不会过于紧张，平衡偏紧格局的可能性较大。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，一般月初机构补缴准备金将较多，而15日则顺势会有较多资金退回。

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2357 3.2946 -5.89

七天 3.6843 3.7764 -9.21

14天 4.1869 4.3501 -16.32

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0500 3.6600 +39.00

七天 4.5300 4.5900 -6.00

14天 4.8000 4.2500 +55.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.3000 +10.00

七天 3.6800 3.8000 -12.00

14天 4.2500 4.3000 -5.00

Shibor

其中:隔夜 3.2180 3.2550 -3.70

七天 3.6460 3.7035 -5.75

三个月 4.7485 4.7461 +0.24