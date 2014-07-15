《全球汇市》美元兑日圆小涨，日本央行略下调经济增长预估

美联储主席叶伦接受《纽约客》杂志采访时称， 即便美国经济恢复到“我们期望的水平”，联储仍需采取“异常宽松的”货币政策。

周二稍晚出炉的美国6月零售销售数据可能会提供更多线索，有助于分析师预测第二季经济成长率。路透调查显示，分析师预计零售销售将按月增长0.6%，增幅高于5月的0.3%。

欧元兑美元 持稳于1.3616美元。欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元走强是欧元区经济复苏可持续性面临的一个风险；欧元闻讯反应不大 。

德拉吉在欧洲议会一委员会发表讲话时重申，欧洲央行将维持宽松货币政策，并可能采取非常规举措来对抗低通胀问题。

澳元兑美元 原地踏步，报0.9395。

澳洲央行稍早发布最新的会议记录显示，央行在一段时间内将维持利率在纪录低位，决策官员指称不确定单靠政策刺激是否足以抵消矿业降温和政府支出减少的影响 。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3615 1.3619 -0.03 -0.95 1.3745

美元/日圆 101.57 101.53 +0.04 -3.54 105.30

欧元/日圆 138.29 138.27 +0.01 -4.45 144.73

美元/瑞郎 0.8921 0.8918 +0.03 -0.08 0.8928

英镑/美元 1.7079 1.7083 -0.02 +3.16 1.6556

美元/加元 1.0723 1.0708 +0.14 +0.97 1.0620

澳元/美元 0.9395 0.9393 +0.02 +5.41 0.8913

新西兰元/美元 0.8802 0.8803 -0.01 +7.26 0.8206

澳元/日圆 95.430 95.370 +0.06 +1.68 93.850

新西兰元/日圆 89.400 89.380 +0.02 +3.46 86.410

英镑/日圆 173.47 173.44 +0.02 -0.49 174.33

澳元/新西兰元 1.0666 1.0661 +0.05 -1.68 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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