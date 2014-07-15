中国环保：10家燃煤发电企业因脱硫设施未正常运行被罚5.19亿--发改委

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透北京7月15日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，对全国所有燃煤发电企业2013年度脱硫电价执行情况进行检查发现，10家企业存在擅自停运发电机组脱硫设施，脱硫设施未能与发电机组同步投运，享受脱硫电价补贴但脱硫设施不正常运行等问题，并对其共计罚款5.19亿元人民币。
发改委网站公告通报的违规企业名单包括：山西阳城国际发电公司(扣减并罚款1.26亿元)、内蒙古上都发电公司，包头东华热电公司、江苏金坛加怡热电公司、江苏苏州惠龙热电公司。
以及青海桥头铝电股份公司、安徽新源热电公司、河北邯郸热电股份公司、山东济宁运河发电厂和广东粤华发电公司。
发改委并要求，各地价格主管部门下一步要继续采取有力措施，突出检查重点，督促发电企业提高环保设施运行效果，切实减少污染物排放，促进环境进一步好转。
同时要按照有法必依、执法必严、违法必究的要求，继续加大处罚力度，对情节严重的价格违法案件，要通过新闻媒体公开曝光。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。