中国环保：10家燃煤发电企业因脱硫设施未正常运行被罚5.19亿--发改委

路透北京7月15日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，对全国所有燃煤发电企业2013年度脱硫电价执行情况进行检查发现，10家企业存在擅自停运发电机组脱硫设施，脱硫设施未能与发电机组同步投运，享受脱硫电价补贴但脱硫设施不正常运行等问题，并对其共计罚款5.19亿元人民币。