中国金融：主要银行暂停有争议的人民币跨境业务--WSJ

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透上海7月15日 - 华尔街日报(WSJ)周二报导称，中国主要银行已经暂时停止了一项人民币跨境转账业务。此前，国有媒体中国中央电视台抨击了中国第四大银行--中国银行(BOC) ，称中国富人通过该业务在境外洗钱。
WSJ引述未具名消息人士称，中国银行、中国工商银行 和中信银行 已经暂停了该业务。这项业务约在两年前获央行批准。
中国银行一位直接知情的消息人士称，该行已经暂时停止该业务。
“银行理解这个项目存在管理和风险管控问题，尤其是涉及年轻员工，”拒绝具名的该消息人士称。
无法联系到中国银行和中国工商银行的公共关系官员予以评论，而中信银行官员拒绝就WSJ报导置评。
上周，中国中央电视台播出了一档暗中调查节目，发现不为人知的一项“优汇通”业务。该业务允许中国富人参与其他国家的投资移民计划，以便将超出年度额度5万美元的现金转移到境外。
该节目还引述一位未具名的中行消息人士称，该业务保密，是因为中行知道这是非法。但中国银行对该说法予以否认。
据新华社称，该新闻爆出后，中国央行已展开调查。 (完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
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