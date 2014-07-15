中国债市动态：中长端金融债收益率领涨，信贷及M2数据超预期令市场承压

路透上海7月15日 - 中国银行间市场周二现券中长端金融债收益率领涨，幅度在5-6bp(基点)。交易员表示，在半年末信贷及M2数据公布之后，早间现券收益率涨幅加剧，机构抛压略显沉重，因数据均超预期，且显示宏观经济呈现逐步向好态势，令市场对货币政策进一步宽松预期有所收敛。

他们并认为，短期内资金面预期亦偏谨慎，随着流动性大幅宽松时期已经成为过去，料现券短线仍将承压。

“今天市场(收益率)上得比较厉害，政策性金融债在昨天的基础上又上了近5BP，数据太猛了，债券就直接悲剧了。”华北一银行交易员表示。

华南另一银行交易员表示，市场上GVN(抛盘)不断，10年国开都在5.25%成交了，货币数据远超预期，短期看政策进一步宽松的可能性不大了，接下来中长端估计又得呈现去年下半年一级带动二级的奇观了。

中国6月金融数据整体超出预期，此前诸多微刺激政策渐显成效，当月人民币贷款和社会融资增长强劲。而受半年末理财回表等因素影响，当月新增存款亦创下有数据以来新高，未来经济增长获得有力支撑。

“看样子现券(之前)情绪真的一去不复返了，下周还有新股要发，估计冻结资金8,000亿元。”上海一银行交易员表示，资金面预期也不乐观啊。

银行间市场周二主要回购加权利率 小幅下跌，因今日为月中存款准备金例行调整日，部分存准资金退回，带动场内供给较此前宽裕。但交易员指出，月度缴税和季度缴税双重压力将至，且6月广义货币供应量(M2)增速及新增贷款均超预期，机构担忧政策面有转而收紧可能，后续资金面预期偏谨慎。

剩余期限约9.52年的固息国开债140205券最新报价 为5.2100%，上日尾盘为5.1750%。