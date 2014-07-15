《中国债市每日综述》现券收益率和IRS涨势扩大，经济数据向好掀起风浪

* 现券收益率和IRS涨势扩大

* 因上半年金融数据偏高，明日GDP预期亦好

* 回购利率虽降，但缴税等对资金面未来压力未消

路透上海7月15日 - 中国银行间市场周二现券收益率和IRS(利率互换)涨势扩大，因上午公布的金融数据明显偏高，且市场对明日GDP等数据预期向好，掩盖回购利率下行利多，市场卖压加重而买盘稀少。

交易员并称，短期来看，经济形势改善将令债市持续承压。在此情况下，明日10年国债招标值得关注，希望从中看出市场对数据的更多反应和下一步预期。

北京一银行交易员表示，“今天市场就是given(卖)given啊，买盘也是狮子大开口，要的收益率都太高了。”

随着一系列微刺激政策进一步显效，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。

上海一银行交易员进一步指出，今日现券收益率涨幅较上日扩大，主因应是今日公布的上半年金融数据超出预期，且市场预计明日将公布的二季度GDP将向好。

新债发行市场上，今日表现也不理想。国开行上午招标的1/3/5/10年四期增发债，除一年外，其他品种结果均高于预期。

国家统计局周三(16日)将召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。路透调查中值显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4 %，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。

剩余期限近10年的农发行固息债140427券最新报价对应收益率 为5.3000%/5.1000%，上日尾盘为5.2200%/5.0800%。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)今日陡峭化上行；中金所五年期国债期货主力合约TF1409 周二续跌，收报93.402元人民币，较上日结算价下跌0.20元，或0.21%。

**缴税将至，货币市场未脱谨慎**

银行间资金市场周二主要回购加权利率 小幅下跌，因今日为月中存款准备金例行调整日，部分存准资金退回，带动场内供给较此前宽裕。

但交易员指出，月度缴税和季度缴税双重压力将至，且最新数据显示，6月广义货币供应量(M2)增速及新增贷款均超预期，机构担忧政策面有转而收紧可能，后续资金面预期偏谨慎。

“今天(资金)松下来了，有(存准)退钱，就这个原因。”上海一商业银行交易员称。

对资金价格是否还有下行空间，他表示，二季度应该是资金最宽松的，三季度不太可能，一方面本月的季度和月度缴税双重压力将带来数千亿资金的抽离，另外最新金融数据亦是利空。

国信证券最新报告指出，面对脱缰的货币“野马”，未来回抽流动性只是迟早问题，节奏把控而已，端看经济企稳回升的力道和前景。

上海另一商业银行交易员则认为，外汇占款增长不力，令基础货币投放有限，央行公开市场维持温和净投放，下半年资金较难回到上半年的宽松状态，但亦不会过于紧张，平衡偏紧格局的可能性较大。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，一般月初机构补缴准备金将较多，而15日则顺势会有较多资金退回。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,125.58亿元，较上日的8,930.93亿元减约一成；其中，隔夜品种成交6,082.59亿元，上日为6,615.20亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2455 3.2946 -4.91 6,082.59

七天 3.7055 3.7764 -7.09 1447.84

14天 4.2226 4.3501 -12.75 301.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1200 3.6600 -254.00 2,547.00

七天 3.3200 4.5900 -127.00 308.16

14天 4.3200 4.2500 +7.00 45.59

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.3000 +10.00 --

七天 3.6800 3.8000 -12.00 --

14天 4.2500 4.3000 -5.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2180 3.2550 -3.70 --

七天 3.6460 3.7035 -5.75 --

三个月 4.7485 4.7461 +0.24 --