香港金融：金管局向市场注入27.13亿港元，因港元持续走强

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透香港7月15日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周二向市场注资27.13亿港元，因港元持续走强。
金管局本月初开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。累计迄今，金管局7月1日以来共向市场注入437.03亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余周四（17日）增加至2,075.74亿港元。
本地时间17:33，港元兑美元 报7.75，停留在强方兑换保证水平。
金管局先前指出，港元需求有所增加,部份反映企业的商业活动所需,包括因近期以港元合并收购活动和派息。而银行人士亦指出，人民币今年以来汇价偏软，亦吸引部份持有人民币的投资者转往港元资产。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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