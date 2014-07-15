《汇市简讯》美元指数在亚洲市场略升，关注叶伦国会作证

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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* 美元指数在亚洲市场略升，上日几乎持平
* 叶伦讲话是关键，她的乐观立场可能令人意外
* 若果真如此，将是一个强有力的正面信号和触发因素
* 动能研究显示，5、10和20日移动均线走势相互矛盾，波林格区间收窄
* 稍早低点80.16和纽约市场高位80.24分别为首道支撑位和阻力位
* 技术图表 link.reuters.com/rep42w
(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。