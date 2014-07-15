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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 12:30 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场略升，关注叶伦国会作证

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* 美元指数在亚洲市场略升，上日几乎持平

* 叶伦讲话是关键，她的乐观立场可能令人意外

* 若果真如此，将是一个强有力的正面信号和触发因素

* 动能研究显示，5、10和20日移动均线走势相互矛盾，波林格区间收窄

* 稍早低点80.16和纽约市场高位80.24分别为首道支撑位和阻力位

* 技术图表 link.reuters.com/rep42w

(完)

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