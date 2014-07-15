路透基点：菲律宾SM Prime 3亿美元贷款已有一部分在二级市场出售--TRLPC

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，菲律宾购物中心开发及运营商SM Prime控股公司于6月底签署的3亿美元五年期贷款中，已经有大约1,000万美元出现在二级市场。
这笔1,000万美元贷款以192个基点综合收益的价格出售，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码162个基点。
是次3亿美元贷款在初级市场的综合收益接近200个基点。
本次俱乐部贷款案在6月底结束。原始牵头行、簿记行兼额度代理行--渣打银行承贷3,000万美元。
三菱东京日联银行和三井住友银行各承贷5,500万美元。汇丰和瑞穗银行分别承贷5,000万美元，而中国信托商业银行与荷兰国际集团(ING)各自承贷3,000万美元。这六家银行均享有牵头行头衔。
SM Prime控股公司上次在贷款市场融资是在2013年5月，当时该公司与九家银行签署了2亿美元五年期贷款。渣打银行和中国信托商业银行为牵头行。是次贷款的最高综合收益为195个基点，利率较Libor加码170个基点。
该公司还在去年3月从五家银行共获得3亿美元五年期俱乐部贷款。这五家银行包括澳新银行、三菱东京日联银行、汇丰银行、瑞穗银行和三井住友银行。(完)
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