香港股市：早盘微涨，受到美股和大陆A股涨势支撑

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透香港7月15日 - 香港股市周二早盘微涨，受到美股和中国大陆股市走势的支撑。
中午时分，恒生指数 涨0.5%报23,462.24点。恒生国企指数 涨0.4%，有望连续第四日上涨。
“美国股市和大陆A股市场目前对于港股构成支撑。而且从香港内部来看，资金仍在流入，”第一上海证券策略员叶尚志表示，“恒生指数正在上看24,000点。”
周一，香港金管局两次向汇市注入港元，因港元走强。
“中国股市的势头仍然强劲，过去两周的成交量很大，”叶尚志表示，如果周三公布的中国第二季国内生产总值(GDP)数据很好，股市应该上升。
中国电信设备生产商中兴通讯 大涨8.5%，为一年来的最大涨幅。之前该公司提高了上半年获利预估。(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。