香港股市：早盘微涨，受到美股和大陆A股涨势支撑

路透香港7月15日 - 香港股市周二早盘微涨，受到美股和中国大陆股市走势的支撑。

中午时分，恒生指数 涨0.5%报23,462.24点。恒生国企指数 涨0.4%，有望连续第四日上涨。

“美国股市和大陆A股市场目前对于港股构成支撑。而且从香港内部来看，资金仍在流入，”第一上海证券策略员叶尚志表示，“恒生指数正在上看24,000点。”

周一，香港金管局两次向汇市注入港元，因港元走强。

“中国股市的势头仍然强劲，过去两周的成交量很大，”叶尚志表示，如果周三公布的中国第二季国内生产总值(GDP)数据很好，股市应该上升。