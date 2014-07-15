《路透晚报》--7月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国6月融资高增长助经济回稳，M2远超调控目标政策步入观察期

随着一系列微刺激政策进一步显效，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。不过业内人士指出，随着经济走稳向好的趋势逐渐确立，政策刺激的步伐将放缓，加之6月广义货币供应量M2增速远超今年13%的调控目标，这亦将制约货币政策放松的空间，短期内政策面将进入一个观察期。

--中国经济：6月FDI同比再现正增长，外贸目标经努力可实现--商务部

中国6月实际使用外资（FDI）同比再度呈现正增长，商务部重申，跨境投资出现短期波动属于正常，从中长期来看相对客观一些；并预计今年中国对外非金融类直接投资有望实现10%左右增长。

--中国国企：首批央企改革试点企业公布，中粮和国投等六家入列

经过较长时间的筹备，中国国有企业中颇具代表性的中央企业改革试点终于启动。国务院国资委周二宣布首批六家试点企业名单，中粮集团和国家开发投资公司等跻身其中。据国资委官方微博，中粮集团和国投公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业；中国医药集团总公司和中国建筑材料集团有限公司为央企发展混合所有制经济首批试点企业。

--中国能源：6月全社会用电量4,639亿千瓦时，同比增长5.9%--能源局

中国国家能源局周二公布， 6月全社会用电量4,639亿千瓦时，同比增长5.9%，增速较5月提高0.6个百分点。

--中美关系：两国领导人通电话，强调建设性处理分歧

美国总统奥巴马周一与中国国家主席习近平通电话时表示，他希望中美关系进一步突出合作并建设性管控分歧。双方还讨论了伊朗和朝鲜等议题。

【金融】

--全球金融：金砖国家开发银行总部地点谈判陷入僵局--消息

一名参与谈判的高层官员周一晚间告诉路透，金砖国家(BRICS)在签约合资成立开发银行的前夕，对于这家银行总部将设于何处仍无法达成共识。

--中国金融：银联国际推全球40个核心商圈优惠计划，完善海外用卡环境

中国银联旗下银联国际周二启动全球40个核心商圈优惠计划，以折扣优惠及私人购物体验等，吸引更多持卡人在境外用银联卡消费，从而更精细地建设海外用卡环境，进一步缩小银联与其竞争对手万事达和Visa的距离。

--中国债市：证金公司研究推出交易所债券借贷业务，转融通品种待扩容

在中国银行间债市债券借贷业务去年以来渐趋活跃后，从事转融通业务的中国证券金融公司近日研究，借助转融通业务平台在交易所债市也推出债券借贷业务，完善有关融资、卖空、清算交收等功能。

【固定收益】

--中国债市：IRS陡峭化上行，亮丽金融数据加重债市谨慎预期

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二陡峭化上行，一方面资金面偏紧的局面因准备金退款稍显缓和，另一方面6月金融数据超预期令政策前景预期趋向谨慎，推动IRS延续升势。

--新债招标：中国国开行中长债定位偏高，受政策走向谨慎预期影响

中国国家开发银行 周二招标的多期增发债中，中长端结果高于预期；交易员表示，近期一级市场本就偏弱，加之稍早公布的金融数据令机构对货币政策进一步松动的期待降温，多重作用推高收益率定位。

--中国债市：六个月国库现金定存利率偏低，机构对长期资金需求疲弱

中国财政部周二上午招标的六个月期国库现金定期存款中标利率4.32%；该期定存虽能跨过年底，但因今年整体货币环境稳中偏松，导致机构对长期资金的需求疲弱，今日现金定存利率延续近期偏低格局。

--中国货币市场：存准退款助回购利率小跌，然缴税压力将至市场预期谨慎

中国银行间市场周二主要回购加权利率小幅下跌，因今日为月中存款准备金例行调整日，部分存准资金退回，带动场内供给较此前宽裕。但交易员指出，月度缴税和季度缴税双重压力将至，且最新数据显示，6月广义货币供应量(M2)增速及新增贷款均超预期，机构担忧政策面有转而收紧可能，后续资金面预期偏谨慎。

--中国债市动态：中长端金融债收益率领涨，信贷及M2数据超预期令市场承压

中国银行间市场周二现券中长端金融债收益率领涨，幅度在5-6bp(基点)。交易员表示，在半年末信贷及M2数据公布之后，早间现券收益率涨幅加剧，机构抛压略显沉重，因数据均超预期，且显示宏观经济呈现逐步向好态势，令市场对货币政策进一步宽松预期有所收敛。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘续跌，供求相对均衡短期料围绕6.21元盘整

中国人民币兑美元周二早盘续跌，围绕6.21元关口震荡。今日中间价微跌，连续第三天低开；盘面结购汇相对均衡，短期内则仍偏向购汇，但料在当前价位续做盘整。

--离岸人民币：汇丰投资管理于香港推出RQFII中国固定收益基金

汇丰控股旗下资产管理业务分支周二称，推出一支人民币合格境外机构投资者（RQFII）中国固定收益基金，为首间国际资产管理机构在港的RQFII债券基金产品。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至一个月新高，金融数据超预期但调整压力加大

中国股市沪综指周二收升并创一个月收盘新高。今日公布的金融数据整体超出预期，但此前大盘累计涨幅已大，市场反复震荡，仅尾盘出现小幅拉升。分析师指出，上市公司半年报业绩逐步公布，题材股估值相对较高，遭到市场抛售，同时大盘在连续上涨后技术调整压力加大。

--中国环保：10家燃煤发电企业因脱硫设施未正常运行被罚5.19亿--发改委

中国国家发展和改革委员会周二称，对全国所有燃煤发电企业2013年度脱硫电价执行情况进行检查发现，10家企业存在擅自停运发电机组脱硫设施，脱硫设施未能与发电机组同步投运，享受脱硫电价补贴但脱硫设施不正常运行等问题，并对其共计罚款5.19亿元人民币。

--中美贸易：WTO裁定美国对中国和印度企业征收反补贴税不当

世界贸易组织(WTO)周一裁定，美国向中国钢铁产品、太阳能电池板以及其他产品课以重税的做法违规，华盛顿指称这些产品享受政府补贴。

--欧洲个股：渣打控告德正资源董事长，追讨青岛港骗贷案损失