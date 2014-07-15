《SAFT专栏》圣灵银行或许需自救，但不无好处

2013年塞浦路斯银行业危机的解决是个明显的例外，该国最大银行进行重组，第二大银行被关闭，包括储户在内的债权人也一同承担了损失。塞浦路斯被迫采取资本管制，以阻止存款流失，但此事对欧元区其他地区银行业融资只产生了很小的长期影响。

受影响的人固然耿耿于怀，但没受影响的人则很快就忘记此事。这很可能是因为塞浦路斯这个国家太小，情况又太乱，让投资者觉得他们在欧洲其他地方持有的资产绝不会遭受同样命运。

**自救也有好处**

自救面临一个潜在但却是实质性的风险，这样做会让那些借钱给银行的人担惊受怕，从而推高银行筹资成本，让充实银行资本的努力复杂化。这一风险不可小觑。总体而言，欧洲银行业仍然资本不足，而且经常是不透明的，难以进行分析。

但示范性质的自救过后迎来融资高峰，最终的结果可能是以短期惩罚换来实质性的长期益处。

首先，欧元区其它地方并不乐见向葡萄牙提供纾困帮助，如果葡萄牙能坚持自己的原则，就非常有助于说明，情况实际上能够改变并且正在改变。其次，按照法规和合同分摊损失，将表明资本市场是有效的，风险与回报(或损失)之间是有关联的。

如果最终证明有必要对圣灵银行进行处置，或许还会有其它好处。欧洲智库Breugel的一位主管Guntram Wolff认为，这也许可以实现葡萄牙的“去僵尸化”。僵尸银行是指那些严重受创，虽未被关闭却不能在经济当中发挥作用的银行。

某些国家政府经常把僵尸银行作为取巧的应对办法，特别是以前的日本政府，但这样做的结果就是，经济中其它领域缺乏推动复苏所需的信贷。

由于欧元区对银行融资的依赖程度更甚于资本市场，这不是个小问题。如果允许僵尸银行倒闭，信贷流动规模及其影响最终都将得到改善。

自救很可能是不必要的，而且肯定会让人痛苦不堪，但如果真的需要，也不是不可以。(完)