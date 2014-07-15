中国金融：上半年社融规模创历史同期最高，央行称融资结构有所优化

路透香港7月15日 - 中国央行周二表示，2014年上半年社会融资规模高达10.57万亿元人民币，为历史同期最高水平；而同期直接融资也创历史同期最高，占比为14.2%。显示金融有力地支持了国民经济平稳健康发展及经济结构的调整。

路透获得的会议纪要显示，上半年社会融资规模比去年同期多4,146亿元，比应对国际金融危机期间的2009和2010年同期平均水平多2.08万亿元。央行称，由此可见，今年上半年金融体系对实体经济的资金支持力度是比较大的。

从社会融资规模的四大部分10个子项构成看，上半年的人民币贷款在社会融资规模占比为54.3%，也就是说只有一半多一点的融资是由银行贷款提供的。央行称，这表明尽管目前人民币贷款仍然是实体经济的主要融资工具，但金融体系提供的其他融资方式也发挥着越来越大的作用。

而分析实体经济通过金融机构的表外融资，委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票这三项合计融资2.6万亿元，比去年同期少2,669亿元，占同期社融的24.6%。而这一数据占比最高时超过30%，显示年初以来的加强表外业务监管政策措施成效显现。

作为社会融资规模的第三大组成部分，直接融资上半年创出历史同期最高水平。其中，企业债券净融资1.3万亿元，是历史同期最高水平，比去年同期多861亿元；非金融企业境内股票融资2,022亿元，比去年同期多774亿元。上半年实体经济直接融资比例有所提高，表明融资结构有所优化。

社会融资规模的第四大组成部分是其他类融资，主要包括投资性房地产、保险赔偿和小贷公司贷款。今年上半年这三项合计为2,630亿元，占社会融资规模的2.5%。