中国金融：上半年人民币贷款增长较快，信贷结构明显改善--央行

路透香港7月15日 - 中国央行周二表示，6月末，金融机构本外币贷款余额近83万亿元，同比增长13.7%。 上半年不仅贷款增长较快，信贷结构也明显改善，主要表现为“五个增长”和“一个回落”。 一是西部地区贷款增速高于东部和中部地区，西部地区贷款余额同比增长16.6%，增速比东部高4.7个百分 点，比中部高0.8个百分点，信贷资金持续向西部倾斜，区域信贷不平衡状况得到改善。 二是企业中长期贷款加速增长，余额同比增长11.6%，增速比去年同期高4.1个百分点；上半年增加2.14万 亿元，同比多增7,627亿元，有力地支持了固定资产投资。其中，制造业中长期贷款余额同比增长8%，增速比 去年同期高7.5个百分点；服务业中长期贷款余额同比增长16.2%，增速比去年同期高8.3个百分点。 三是小微企业贷款较快增长，满足了“两个不低于”的要求（即小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增 速、小微企业贷款增量不低于上年同期水平）。上半年小微企业贷款余额14.17万亿元，同比增长15.7%，比大 型企业贷款增速高5.6个百分点，比中型企业贷款增速高2.3个百分点，比各项贷款平均增速高1.7个百分点。 人民币余额（万亿 同比增速 元） （%） 各项贷款 77.6 14.0 企业贷款 48.3 12.9 大型企业贷款 16.9 10.1 中型企业贷款 17.3 13.4 小微型企业贷款 14.2 15.7 小型企业贷款 12.8 15.3 微型企业贷款 1.4 20.4 小微企业贷款余额占企业贷款的29.3%，比去年同期高0.7个百分点。上半年小微企业贷款新增1.03万亿元 （同比多增26亿元），占企业新增贷款的32.5%，比一季度占比水平提高2个百分点，比大型企业新增贷款占比 高3.1个百分点。 四是涉农贷款较快增长，余额同比增长16.6%，增速比同期各项贷款平均增速高2.9个百分点，上半年增加 1.9万亿元，同比多增913亿元。其中，农户贷款余额同比增长24.4%，比去年同期高7.7个百分点。 五是保障性安居工程贷款快速增长，余额1.07万亿元，同比增长42.3%，比去年同期高10.3个百分点。上 半年增加2,502亿元，同比多增1,642亿元。其中，棚户区改造贷款快速增长，余额同比增长67.4%，增速比去 年同期提高39.5个百分点，上半年增加2,211亿元，同比多增1,711亿元。 信贷结构调整的“一个回落”主要表现为产能过剩行业中长期贷款增速回落，其中的钢铁业和建材业负增 长。6月末，产能过剩行业中长期贷款余额同比增长6.4%，增速比去年末回落1.1个百分点，其中，钢铁业中长 期贷款余额同比下降8.9%，建材业中长期贷款余额同比下降6%。 周二公布的数据显示，6月末，金融机构的人民币贷款余额77.63万亿元，同比增长14%，增速比去年末低0 .1个百分点。上半年，人民币贷款增加5.74万亿元，同比多增6,590亿元。（完） (记者 毕晓雯; 审校 曾祥进)